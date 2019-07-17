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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu batağından kurtuldu şimdi dükkan işletiyor İzle

Uyuşturucu batağından kurtuldu şimdi dükkan işletiyor İzle

-MADDE BAĞIMSIYLA RÖP

Alışkanlık Bağımlılık Uyuşturucu Madde Bağımlısı Irak 

--DOKTORLA RÖP
--DERNEK BAŞKANI MUSTAFA SARI RÖP
--DERNEKTEN DETAYLAR

( BURSA - ÖZEL)- Yıllarca uyuşturucu kullanan bağımlı bu dernek sayesinde illetten kurtuldu BURSA

- Bursa'da faaliyet gösteren bir dernek, yaptığı çalışmalarla gençleri uyuşturucudan kurtarıyor. Her kesimden üyesi bulunan 1326 Şehrimiz Bursa Derneği, uyuşturucuya bulaşmış gençleri bağımlılıktan kurtarıyor. Uyuşturucuya bulaşmış gençler bu dernek doktorları tarafından bu illetten kurtarılıyor. Birçok sosyal faaliyet düzenleyen dernek, uyuşturucuyu bırakan bağımlıları çeşitli sosyal faaliyetlere dahil ederek onları yalnız bırakmıyor. Bir bağımlı ise dernek sayesinde uyuşturucuyu bırakarak şu an iş yeri işletiyor. Uzun yıllar kullandığı uyuşturucudan kurtulduğunu ifade eden Ş.A., "Uzun yıllar bağımlıydım. 1326 Şehrimiz Bursa Derneği sayesinde bu projeye katılıp kötü alışkanlıklardan kurtuldum. İnsanların içine karıştım. İnsanlar bizden kaçıyordu. Ben insan olduğumu hatırlamaya başladım. Diğer madde bağımlısı arkadaşlarla beraber çalışma yürütüyoruz. Onların da bu illetten kurtulup, değerli insanlar kategorisine girmesini istiyorum. Şu an bir meslek sahibi oldum. Bir abimiz bana iş imkanı sağladı. Yüzme, at binme ve spor faaliyetlerine katılıyorum" dedi.
1326 Şehrimiz Bursa Derneği Başkanı Mustafa Sarı, "Derneğimiz olarak İç İşleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığına sunduğumuz gençleri madde bağımlığından kurtarma projemiz kabul edildi. 10 aydır projemiz devam ediyor. Madde bağımlığından kurtulmuş gençlerimizi spor ve seyahat faaliyetlerine dahil ediyoruz" şekilde konuştu.

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