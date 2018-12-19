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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu baskınına giden polise 'Çukur' şoku... Polis uyuşturucu operasyonunda kapıları böyle kırdı, gördükleri işaretler karşısında şok oldu

Uyuşturucu baskınına giden polise 'Çukur' şoku... Polis uyuşturucu operasyonunda kapıları böyle kırdı, gördükleri işaretler karşısında şok oldu

operasyon anları

Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Şafak Operasyonu Uyuşturucu Tacirleri Şafak Vakti 

-ele geçirilenler
-evden ve duvarlardaki işaretlerden detaylar

( BURSA ) Uyuşturucu baskınına giden polise "Çukur" şoku... Polis uyuşturucu operasyonunda kapıları böyle kırdı, gördükleri işaretler karşısında şok oldu-Polis Bursa'nın "Çukur"una böyle girdi-Operasyon yapılan evlerde Çukur dizisinde yer alan işaretler olduğu gözlendi BURSA

- Bursa'da Polis Özel Harekat ve Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Kapıları koç başı ile kıran ekipler girdikleri evlerde karşılaştıkları işaret sonucunda şaşkına döndü. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alınırken, bir miktar farklı özelliklerdeki uyuşturucuya da el konuldu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis Özel Harekat'ın da (PÖH) destek verdiği operasyonda merkez Yıldırım Beyazıt ve Meydancık'ta önceden tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Koç başı ile kapıyı kıran ekipler içeriye girdiklerinde son zamanlarda popüler olan biri dizinin işaretlerini duvarda görünce şaşkına döndü. Toplamda 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Narkotik köpeği Rona evde gizlenmiş 230 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken çok sayıda şahıs gözaltına alındı.
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