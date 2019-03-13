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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu baskını yapılan evde cephanelik çıktı Haberi

Uyuşturucu baskını yapılan evde cephanelik çıktı Haberi

operasyondan görüntü

Cephane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Cephanelik 

-ele geçirilenlerin görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bursa ve Bilecik’te önceden tespit edilmiş 6 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda evlerde uyuşturucu maddeyle birlikte cephanelik çıktı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, zehir tacirliği yaptıkları tespit edilen 5 kişinin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Bilecik’te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi. Operasyonlarda şahısların evlerinde, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 152 adet fişek, 2 adet 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 104 adet tabancaya ait fişek, 1 adet hassas terazi, 20 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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