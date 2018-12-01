Uyuşturucu bağımlısı koca sokak ortasında karısını bıçakladı

-Hastanede bekleyen baba

-Babanın gözyaşı dökmesi

-Yaralı kadının ambulansa alınması

-Baba Murat B. röp.

-Ailenin fotoğrafı



( İSTANBUL )- Çocuğunu alıp götürmek istedi, vermeyince 5 yerinden bıçakladı İSTANBUL



- Sultangazi’de bir süredir ayrı yaşadığı karısından çocuğunu almak isteyen uyuşturucu bağımlısı koca dehşet saçtı. Çocuğunu vermeyen anneyi sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayan öfkeli koca, kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre Sultangazi'de yaşayan Sinem K (22), uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kocası Ali K'yı terk ederek babasının evine yerleşti. Dün karısını arayan Ali K., çocuğunu görmek istediğini söyledi.



Kayınpederi Murat B.'nin Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine gelen Ali K., kızını alıp götüreceğini söyledi.



Buna karşı koyan Murat B. ve Sinem K., Ali K. ile tartışmaya başladı.

Sokak ortasında devam eden tartışma sırasında Ali K. yanındaki bıçağı çıkararak karısı Sinem K.’yı 5 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sinem K. çevredeki özel bir hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Babası gözyaşlarına boğuldu Kızı gözleri önünde bıçaklanan baba Murat B., hastanenin acil servisi önünde beklerken gözyaşlarını tutamadı. Damadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Murat B., bu sebepten aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyledi.



Genç kadının annesi Tülay B.’nin de hastaneye gelmesiyle birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulan anne-baba, ambulansla başka hastaneye sevk edilen kızlarının ardından koşarak gitti. Saldırgan koca Ali K.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Murat B., “Uyuşturucu bağımlısıydı kendisi. Tartışma sonucu 5 yerinden bıçakladı” dedi.

Olayın ardından kaçan saldırgan kocayı yakalamak için Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. (SÜ-ÖFA

