Uyuşturucu almak için hırsızlık yapan şahıslar kamerada



- Pendik'te iki şahıs, bir gecekondunun bahçesinin kapısından atlayıp bahçedeki merdivenleri çaldı. Şahısların uyuşturucu parası bulmak amacıyla hırsızlık yaptıkları iddia edildi. Şahıslardan biri polis tarafından yakalanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iki şahıs bir gecekondunun önüne geldiler. Ardından şahıslardan biri gecekondunun bahçesinin kapısına tırmanıp bahçeye atladı. Bahçedeki merdivenleri tek tek alarak arkadaşına veren şahıs tekrar duvara tırmanarak bahçeden çıktı. Ardından iki hırsız çaldıkları merdivenler ile olay yerinden uzaklaştı. Uyuşturucu parası bulmak amacıyla hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıslardan biri polis tarafından yakalanırken diğer şahsı arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan hırsızların bahçe duvarından atlayarak merdiven çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri bahçe kapısından atlayarak içeri giriyor ve bahçedeki merdivenleri çalıyor. (HA-EY

