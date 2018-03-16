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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu alan genç cami tuvaletinde ölü bulundu

Uyuşturucu alan genç cami tuvaletinde ölü bulundu

Cami önündeki kalabalık

Uyuşturucu Cami Tuvaleti Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-cami tabelası ve kapı önünde bekleyen vatandaşlar
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Cami tuvaletleri
-Cenazenin camiden çıkarılması
-Cenazenin ambulansa konulması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu alan 18 yaşındaki genç cami tuvaletinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde Alibey Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ikindi namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar, tuvaletin bir kapısının hiç açılmamasından şüphelenerek kapıyı açtı. Yerde hareketsiz yatan Y.D.'yi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Y.D.'nin öldüğünü tespit etti. Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen gencin, ölüm haberini alan yakınları cami önünde sinir krizi geçirdi. Anne ve babasının Mersin'de olduğu öğrenilen Y.D.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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