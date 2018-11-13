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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Dursun'un acı günü - KOCAELİ

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Dursun'un acı günü - KOCAELİ

- Cenaze namazından görüntülerUyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Dursun'un acı günü - Hicabi Dursun'un babası İdris Dursun'un cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katıldıKOCAELİ (AA) - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un vefat eden babası İdris Dursun'un cenazesi, Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.
Bağlarbaşı Mahallesi Bircan Sokak'taki evinde, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı vefat eden 4 çocuk babası İdris Dursun'un (88) cenazesi, Darıca Asri Mezarlık morgundaki işlemlerinin ardından Bağlarbaşı Merkez Camisi'ne getirildi.
Hicabi Dursun, kardeşleri ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze törenine, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Hastalık Cenaze Cenaze Namazı Akkale 

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