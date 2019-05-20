‘Uyum Mahalle Buluşmaları’nın 4’üncüsü düzenlendi

-İlahi dinletisi

-İftar alanından görüntüler

-Ezan okunması

-Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün açıklamaları

-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu'nun açıklamaları

-Eskişehir İl Göç İdaresi Başkanı Gökhan Akyıldız'ın açıklamaları

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( ESKİŞEHİR ) -- Eskişehir İl Göç İdaresinden iftar organizasyonu ESKİŞEHİR



- Eskişehir İl Göç İdaresi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliği ile ‘Uyum Mahalle Buluşmaları’ adı altında bir iftar programı düzenledi.

Türkiye’deki yabancıların, Türk toplumuyla etkileşiminin ve iletişiminin güçlendirilmesi amacıyla yapılan ve ‘Uyum Mahalle Buluşmaları’ adı altında 4’üncüsü düzenlenen etkinliğe; Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Murat Özcan ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü katıldı.

Program, tasavvuf müziği dinletisi ile başladı.

Daha sonra Osman Vahit Özdal ve Yunus Emre Orkestrası ilahiler seslendirerek, misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezan ile birlikte dua edilerek oruçlar açıldı. “Şehrimizde 25 bini aşkın insan, değişik ülkelerden, değişik maksatlarla geldiler” Organizasyonda konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, etkinliği gerçekleştiren Eskişehir İl Göç İdaresini teşekkür ederek, “Şehrimizde 25 bini aşkın insan, değişik ülkelerden, değişik maksatlarla geldiler. Bunların 3 bin civarında insanı öğrenci olup, diğerleri de Suriye’den, Afganistan’dan, Irak’tan ve Afrika’nın pek çok ülkesinden kendilerine yeni bir hayat, yeni bir düzen, mutlu yaşantı, aileleri ile güven içinde yaşayacakları bir ülke arayışı ile geldiler. Bir kısmı buradan Avrupa’ya geçmek için bir çaba içerisinde. Bunlarla ilgili de çalışma ve değerlendirmeler yapıyoruz. Ama bir kısım misafirlerimize ise Eskişehir’de onları bağrımıza basmak ve onlara bu şehri sevdirmek için çaba sarf ediyoruz. Uyum çalışmalarının bir ayağını da biz sivil toplum örgütleri ile birlikte değişik yerlerde ve değişik mekanlarda yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu etkinliğin dördüncüsünü Eskişehir’de gerçekleştiriyoruz” Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise ‘Uyum Mahalli Buluşmaları’nın ilk ikisini Ankara’da, 3’üncüsünü ise Erzican’da gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu etkinliğin dördüncüsünü ise Eskişehir’de gerçekleştiriyoruz. Eskişehir ile beraber Ramazan ayı içinde Bursa, Sakarya, Kocaeli, Adana, İzmir’de mahalle buluşmalarımızı yaptıktan sonra, 17 vilayetimizde de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uyum mahalle buluşmaları ile farklı kültürlerin bir araya geldiği, kaynaştığı; aynı mahallede yaşayan ama belki de hiç selamlaşmamış insanların aynı sofrada buluştuğu, muhabbet ettiği bu özel günde, sizleri ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu buluşmalardaki diğer bir amacımız da; yerel toplum tarafından göçmenler hakkında yanlış bilinen doğruların idrak edilmesini sağlamaktır. Ayrıca göçmenlerin hak ve yükümlülüklerini ilk ağızdan; kafa karışıklığına imkan vermeden birebir, direk olarak aktarmaktır” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin gönül coğrafyasının temelinde insan sevgisi vardır” Etkinlikte konuşma yapan bir diğer isim ise Eskişehir İl Göç İdaresi Başkanı Gökhan Akyıldız’dı. Başkan Akyıldız, konuşmasında şunları kaydetti: “Bizim için Türkiye; hiçbir zaman Edirne’den başlayıp Kars’ta biten bir ülkenin, bir bölgenin adı olmadı. Buradan, yani Anadolu’nun bağrından bakıldığı zaman; Halep’ten Şam’a, Kerkük’ten Musul’a, Saraybosna’dan Üsküp’e kadar her yer görünür. Buraları terk etmek veya zayıf bırakmak o diyarları yalnızlığa bürür. Burası ülkelerden bir ülke, topraklardan bir toprak değildir. Bu aziz millet; ümmetin bileği, kalbi ve kutup yıldızıdır. Zaman geçse de, sınırlar çizilse de, Türkiye’nin gönül coğrafyasının temelinde insan sevgisi vardır. Bundan dolayıdır ki; her medeniyete gönlünü açan ender bir medeniyettir Türkiye. Vakit; ayrışma değil, farklılıkları zenginlik kılıp; bir olma, beraber olma, kardeş olma vaktidir. Bu aşamada Türkiye bizim ortak alanımız, ortak sevdamız, ortak geçmişimizdir. Eminim ki, geleceğimiz de Türkiye olacaktır.” Programda slayt gösterileri de yapıldı. Türkiye’deki Suriyeliler hakkında, toplumda doğru olduğu düşünülen yanlış bilgiler, gerçekleri ile birlikte misafirlere sunuldu. (MUR-

