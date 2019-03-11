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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uysal’dan gençlere 'pozitif ayrımcılık' sözü Haberi

Uysal’dan gençlere 'pozitif ayrımcılık' sözü Haberi

Uysal’ın konuşması

Ayrımcılık Yetenek Sınavı Geçmiş Olsun Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler 

-Detaylar

( İSTANBUL ) Uysal’dan gençlere "pozitif ayrımcılık" sözü- Mevlüt Uysal Büyükçekmeceli gençler ile bir araya geldi İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Fatih Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. “Gençlere fırsat verildiğinde yapamayacakları şey yok” diyen Uysal, “Benim bir sloganım vardı. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılık. Aynı slogan Büyükçekmece’de de geçerli” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını gece geç saatlere sürdürdü. Fatih Mahallesi’nde Büyükçekmeceli gençlerle bir araya gelen Uysal’a AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik de eşlik etti. “Gençlere pozitif ayrımcılık” Gençlerle bir araya gelip sorunlarını dinleyen Uysal,”Başakşehir’de benim bir sloganım vardı. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılık. Aynı slogan Büyükçekmece’de de geçerli. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılığa devam. Çünkü geleceğimiz gençlere bağlı. Gençlerimiz sağlamsa, ayaktaysa ülkesine sahip çıkıyorsa geleceğimizden eminiz. Eğer gençlerimiz sıkıntıdaysa, dağınıksa o zaman geleceğimizden endişeliyiz. Bir ilçeyi en güzel ilçe yapsak bile gençleri yetiştirip de bunun devamını getirecek bir yapı kuramadıysak geçmiş olsun bize’ şeklinde konuştu.
Gençler için yeni projeler Uysal spora meyilli öğrencilerin de bu hünerlerini göstermeleri için fırsat oluşturduklarını kaydederek, “Spor akademileri için de öğrencilerimize 6 ay boyunca eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonrasında yetenek sınavı ile spor akademilerine öğrenci alıyoruz. Akademide okuyan bu gençlerimiz yaz aylarında da belediyemizin yaz spor okullarında eğitmen ağabey olarak çalışıyor ve 4 ay boyunca maaş alıyor. Bu yöntemle 150’nin üzerinde spora meyilli öğrencimiz spor akademisine gitti” diye konuştu.
Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediyesi olarak Fatih Yedikule’de buz paten pisti var. Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi oraya alıştırdık Buz Hokeyi ekibi kurduk. O ekiple Avrupa şampiyonu olarak dünya şampiyonluğu maçına gittik. Uyuşturucu bağımlısı ailesine ve kendisine zararlı bir genç, ülkesine madalya kazandıran, milli marşı okutan, bayrağımızı göndere çektiren bir genç haline geldi. Biz bunları gençlere pozitif ayrımcılık diyerek yaptık. Biz bunları yaptığımızda Büyükçekmece’nin kaderini, Büyükçekmece’de yaşayanların kaderini değiştiririz. Sadece Büyükçekmece’nin kaderini değil ülkemizin kaderini değiştiririz” dedi.
Başkan Uysal programın ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Uysal, Büyükçekmece sahilinde bir süre daha yürüyerek vatandaşlar sohbet etti.
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