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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uygurlardan İsveç'te fotoğraf sergisi - STOCKHOLM

Uygurlardan İsveç'te fotoğraf sergisi - STOCKHOLM

- Sergiden görüntüler - İsveç Uygur Maarif Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nijat Turghun'un konuşması - İsveç Uygur Maarif Derneği Genel Sekreteri Ahmed Tursun'un konuşması - Sergiye davetlilerden detaylarSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini konu alan fotoğraf sergisi açıldı.İsveç Uygur Maarif Derneğinin organize ettiği serginin açılışına İsveçli insan hakları aktivistleri, Türk ve Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
İsveç Uygur Maarif Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nijat Turghun, ''Birleşmiş Milletler'in tespit ettiği gibi Çin tarafından sözde eğitim kamplarında tutulan Müslüman Uygur Türklerinin durumunu anlatan fotoğraf sergisi açtık.'' dedi.
Çin'in bu zulmü durdurması gerektiğine değinen Turghun, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini İsveç kamuoyuna duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

İsveç Uygur Maarif Derneği Genel Sekreteri Ahmed Tursun ise uluslararası kamuoyunda siyasi eğitim kampı olarak da adlandırılan "mesleki eğitim merkezleri" adı altındaki kampta tutulanların büyük bölümünün Çin üniversitelerinde okuyan bilim adamı, araştırmacı ve düşünür olduğunu belirterek, biran önce bu insanların özgürlüklerine kavuşmaları gerektiğini kaydetti.

Mesleki Eğitim Bilim Adamı Fotoğraf Sergisi Uluslararası Araştırmacı 

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