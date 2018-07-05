Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Uygur Türkleri Paris'te Çin Konsolosluğu Karşısında Gösteri Yaptı

- Uygur Türkleri Paris'te Çin Konsolosluğu Karşısında Gösteri Yaptı

göstericiler slogan atıyor

Çatışma Basın Açıklaması 2009 Yılı Saldırı Basın Mensupları 

-göstericiler bildiri okuyor
-detay

( PARİS ) - Uygur Türkleri Paris'te Çin Konsolosluğu karşısında gösteri yaptı PARİS

- Uygur Türkleri, Paris Çin Konsolosluğu önünde toplanarak Uygur Türklerine karşı yapılan baskı ve zulmü protesto etti. Uygur Türklerine karşı yapılan saldırıların yıl dönümü 5 Temmuz’da dünyada birçok yerde Çin’in baskıcı yönetimi protesto ediliyor. Küçük bir Uygur Türkü grubu, Paris Çin Konsolosluğu önünde Uygur Türklerine karşı yapılan baskı ve zulmü protesto etti. Fransız Polisi gösteri yapılmasına izin verirken göstericileri konsolosluk binasına yaklaştırmadı. Dünyaca ünlü firması Pathe’nin binası önünde toplanan Uygur Türkleri, “Çin faşizmine ve Uygur Türklerine uygulanan insanlık dışı baskılara Fransa sen de ortak olma” sloganı attı. Yaptıkları basın açıklamasında “Öz vatanımızda Çin devleti tarafından baskı görüyoruz” diyen göstericiler, basın mensuplarına Fransa hükumetinden Fransa Ulusal Meclisi önünde gösteri yapma izni istediklerini ancak taleplerine cevap alamadıklarını açıkladı.
Çin medyasına göre 2009 yılında çıkan çatışmalarda 197 kişi hayatını kaybetmiş, 1680 kişi yaralanmış, 1434 kişi tutuklanmıştı. Dünya Uygur Kongresi Lideri Rabia Kadir ise Washington'da yaptığı açıklamada ölü sayısının binden fazla olduğunu iddia etmişti.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı