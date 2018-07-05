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( PARİS ) - Uygur Türkleri Paris'te Çin Konsolosluğu karşısında gösteri yaptı PARİS



- Uygur Türkleri, Paris Çin Konsolosluğu önünde toplanarak Uygur Türklerine karşı yapılan baskı ve zulmü protesto etti. Uygur Türklerine karşı yapılan saldırıların yıl dönümü 5 Temmuz’da dünyada birçok yerde Çin’in baskıcı yönetimi protesto ediliyor. Küçük bir Uygur Türkü grubu, Paris Çin Konsolosluğu önünde Uygur Türklerine karşı yapılan baskı ve zulmü protesto etti. Fransız Polisi gösteri yapılmasına izin verirken göstericileri konsolosluk binasına yaklaştırmadı. Dünyaca ünlü firması Pathe’nin binası önünde toplanan Uygur Türkleri, “Çin faşizmine ve Uygur Türklerine uygulanan insanlık dışı baskılara Fransa sen de ortak olma” sloganı attı. Yaptıkları basın açıklamasında “Öz vatanımızda Çin devleti tarafından baskı görüyoruz” diyen göstericiler, basın mensuplarına Fransa hükumetinden Fransa Ulusal Meclisi önünde gösteri yapma izni istediklerini ancak taleplerine cevap alamadıklarını açıkladı.

Çin medyasına göre 2009 yılında çıkan çatışmalarda 197 kişi hayatını kaybetmiş, 1680 kişi yaralanmış, 1434 kişi tutuklanmıştı. Dünya Uygur Kongresi Lideri Rabia Kadir ise Washington'da yaptığı açıklamada ölü sayısının binden fazla olduğunu iddia etmişti.

