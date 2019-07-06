Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i protesto etti - AMSTERDAM Video

Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i protesto etti - AMSTERDAM Video

- Gösteriden detay görüntülerUygur Türkleri Hollanda 'da Çin'i protesto etti - Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişi, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto ettiAMSTERDAM (AA) - Hollanda 'nın başkenti Amsterdam'da toplanan Uygur Türkleri, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'i protesto etti.Dam Meydanı'nda, Urumçi olaylarının 10. yılı nedeniyle Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki politikalarını protesto etmek isteyen yaklaşık 100 Uygur Türkü bir araya geldi.Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan'da tekrar aynı şeyler oluyor" yazılı pankart açtı ve “Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin" sloganları attı.Gösteride yapılan konuşmalarda, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalarının arttığı ve dünyanın bu konuya giderek duyarsızlaştığı belirtildi.İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" olarak tanımlanan gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti.Avrupa Birliği (AB), Çin ile İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.

Özgürlük Politika Protesto Toplantı Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı