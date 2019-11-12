Uygur Türkleri Çin zulmünü anlattı

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( BURSA )- Prof. Dr. Alim Can İnayet:- "Çin Uygunları İpek yoluna engel olarak görüyor" BURSA



- Bursa'da yaşayan Uygur Türkleri, Uygur Türklerinin Çin hükümetinden gördüğü zulmü anlattı.Tayyare Kültür Merkezinde bir araya gelen Uygur Türkleri Doğu Türkistan'da Çin Hükümetinin Uygur Türklerine yaptığı asimilasyonu anlatıp Doğu Türkistan için destek istedi. Programda konuşan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Öğretim Üyesi Alim Can İnayet, "Bende Uygur Türküyüm. Bugün Doğu Türkistan'ın en büyük sıkıntısı mevcudiyetinin korunması meselesi Doğu Türkistan Çin tarafından işgal edilmiş bir toprak Çin hükümeti bu bölgede yaşayan Müslüman Türk toplumunu imha etme politikası güdüyor. Bugün orada yapılan bütün uygulamalar soykırım politikasıdır. Bu politika devam ediyor. Sıkıntımız çok büyük Uygun Türkleri tarih sahnesinden silinmeyle karşı karşıyadır. İnsan hakları ihlali konusunda çok büyük ihlaller var Çin Hükumeti asimilasyon merkezli politikalar güttüğü için oradaki Müslüman Türkleri kamplara zorla göndererek burada beyin yıkama programına tabi tutuyor. Daha çok Çin milli kimliğini benimsemesini istiyorlar. Biz Müslüman Türküz Uygur Türk'ü Müslüman ve Türk kimliğinden vazgeçmek istemiyor. Biz Uygurlar destek istiyoruz. Bugün 2 milyon Doğu Türkistanlı Türk çeşitli kamplarda sözde eğitim kampı dedikleri Nazi kamplarında büyük işkenceler görüyor. Orada dönüştürülmeye çalışılıyor. Müslüman ve Türk Uygurları oradaki İpek yoluna engel olarak görüyorlar. Uygurları yok etmek istiyorlar" dedi.





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