Uygulamadan kaçtığı ileri sürülen otomobil viyadükten düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

-yaralı ambulansa taşınırken görüntü

-kaza yapan araçtan görüntü

-özkan kaplan ile röp

-sarkan parçalar kesilirken görüntü

-temizlik çalışmalarından görüntü

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Şişli’de tüneli çıkışındaki viyadükten araç uçtu İSTANBUL



–Beşiktaş’ta trafik uygulamasından kaçan bir otomobil sürücüsü, Dolmabahçe - Bomonti Tünelinin Bomonti çıkışında viyadükteki bariyerleri parçaladıktan sonra aşağıya düştü, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.30 sularında Dolmabahçe Bomonti Tünelinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş İnönü Caddesinde bulunan trafik uygulamasından kaçtığı ileri sürülen Emre Ç. yönetimindeki 34 UD 0922 plakalı otomobil, Bomonti Dolmabahçe tünelinin çıkışındaki demir bariyerleri parçalayarak aşağı düştü. Takla atan araç sürücüsü Emre Ç. ve araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle parçalanıp aşağıya sarkan demir parmaklıkları itfaiye ekipleri kestikten sonra araç trafiğine kapanan yolda, kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

