Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uygulamadan kaçarak bir polisi şehit eden alkollü sürücünün sorgusu devam ediyor Haberi

Uygulamadan kaçarak bir polisi şehit eden alkollü sürücünün sorgusu devam ediyor Haberi

Kazadan ve şehidin töreninden görüntüler

( GİRESUN ) GİRESUN

Alkollü Sürücü Polis Ekipleri Dur İhtarı Kontrol Noktası Direksiyon 


- Giresun'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak polis ekiplerine çarpan ve bir polisin şehit olmasına neden olan alkollü sürücü E.K.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Giresun'un Bulancak ilçesindeki Liman mevkiinde saat 00.20 sıralarında 34 YP 4968 plakalı otomobilin sürücüsü E.K. (31) polis kontrol noktasında dur ihtarına uymadı. Uygulama noktasında görev yapan polis memurları Ferhat Canlı ve İmdat Berçin'e çarpan alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kaza sonrası yaralanan polis ekipleri 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis ekiplerinden İmdat Berçin (46), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 3 çocuk babası 1 polisin şehit olmasına, 1 polisin ise yaralanmasına neden olan sürücü E.K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Alkollü sürücünün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı