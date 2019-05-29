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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uygulama noktasından kaçan şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Uygulama noktasından kaçan şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Olay yeri

Rehabilitasyon İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Rehabilitasyon Merkezi Servis Aracı 

-Araçtaki yaralı
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-ambulans

( İSTANBUL )- Önce otomobile ardından öğrenci dolu servis aracına çarptılar İSTANBUL

- Ümraniye’de polis uygulama noktasından kaçan lüks araç, önce bir otomobile ardından öğrenci dolu servis aracına çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şahıslar gözaltına alındı. Olay Ümraniye Şenol Güneş Bulvarı üzerinde saat 14:45 sularında meydana geldi. İddiaya göre bir lüks araç, polis uygulama noktasından bir anda hızla kaçtı. Polislerin de aracın peşine düşmesi ile kovalamaca başladı.
Lüks aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki bir otomobile ardından bir rehabilitasyon merkezine ait içi öğrenci dolu servis aracına çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, otomobildeki 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıslar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. (MB-EY-
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