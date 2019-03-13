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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uydu alıcısından bin 925 uyuşturucu hap çıktı - MERSİN

Uydu alıcısından bin 925 uyuşturucu hap çıktı - MERSİN

- Narkotik köpeğin uydu alıcısı kutularında arama yapması - Bulunan uyuşturucu hapların uydu kutularından çıkarılması - Ele geçirilen uyuşturucu haplarUydu alıcısından bin 925 uyuşturucu hap çıktı - Kargo paketiyle gelen uydu alıcılarının içine gizlenmiş bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki kişi tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bir kargo paketindeki uydu alıcılarına gizlenmiş bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargo yoluyla uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.İncelemenin ardından kargo paketinin alıcısı olduğu tespit edilen iki şüpheliyi takibe alan polis, kargo gelir gelmez operasyon yaptı.Aramada iki uydu alıcısının içlerine gizlenmiş bin 925 adet uyuşturucu hap bulundu.İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Argo Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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