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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uydu alıcılarından çıkan uyuşturucu polisi bile şaşkına çevirdi

Uydu alıcılarından çıkan uyuşturucu polisi bile şaşkına çevirdi

Narkotik dedektör köpeğinin paket üzerinde arama yapması

Argo Polis Uyuşturucu 

-Paketin açılıp, uydu alıcılarının çıkarılması
-Uydu alıcılarının sökülmesi
-İçindeki uyuşturucu hapların çıkarılması
-Ele geçirilen haplar ve uydu alıcılarından görüntü

( MERSİN ) - Mersin polisinin gerçekleştirdiği operasyonda iki uydu alıcısı içerisinden bin 925 adet uyuşturucu hap çıktı MERSİN

- Mersin polisinin kargoyla uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, iki uydu alıcısı içerisinde bin 925 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uydu alıcılarının içini boşaltıp hap yerleştiren 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla Mersin'e uyuşturucu hap gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uydu alıcıları içerisine gizlenmiş uyuşturucu hapın kargoya verildiğini ve Mersin'e geldiğini belirleyen ekipler, pusu kurarak paketi alacak kişileri bekledi. Bir süre sonra kargoyu alan 2 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, paketi de ele geçirdi. Paket içindeki iki uydu alıcısının içerisine gizlenmiş bin 925 adet ecstacy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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