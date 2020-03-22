Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Uyarıları umursamayıp ormana gittiler, halay çekip sosyal medyadan canlı yayınladılar

Uyarıları umursamayıp ormana gittiler, halay çekip sosyal medyadan canlı yayınladılar

Halay çeken gençler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Canlı Yayın Ormana Ormanlı Grup Genç 


- Sultangazi'de "evde kal" uyarılarını dinlemeyip ormana giden bir grup genç, halay çekerek o anları sosyal medyadan canlı yayınla paylaştı. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapmayı yasakladı. Ancak yasağa uymayan bir grup genç, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde ormanlık alana giderek piknik yaptı. Araçlarından müziğin sesini sonuna kadar açan gençler, halay çekerek sosyal medyadan canlı yayınladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı