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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları oluşmadı Haberi

Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları oluşmadı Haberi

vatandaş uyarı

Piknik Alanları Bayram Tatili Yerel Yönetim Çadır Kent Irak 

-çınar plajındaki çöpler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Geçen yıl Kurban Bayramı sonrası özellikle günübirlik piknik alanlarında ve çadır kentlerde oluşan çöp yığınları bu bayram tatili sonunda görülmedi. Muğla’da günübirlik tatilcilerin en fazla tercih ettiği Ula’nın Akyaka Mahallesi Çınar koyunda Ula Belediyesi tarafından günde üç defa çöplerin alınması ile çöp yığınları oluşmadı. Günübirlik tatilcilerin denize sıfır ve çamlık alan olması nedeniyle tercih ettiği Çınar plajı boşalırken, tatilciler bu defa çöplerini poşetlere koyarak Ula Belediyesi’nin çöp ekiplerine çöplerini poşet içinde teslim ettiler. Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, 31 Mart’ta göreve geldikten sonra yaz sezonu için çalışmaların ağırlığın Akyaka’ya verdiklerini belirtti.
Başkan Akkaya, “Geçen yıl maalesef yerel yönetim bu alanlardaki çöpleri toplamakta gecikti. Biz göreve geldikten sonra özellikle Akyaka’da sahil bandında düzenlemeleri bitirdik. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle Çınar plajında da ekiplerimizi bayram tatilinde izin vermedik ve gelen misafirlerimizin bırakacakları çöplerin zamanında alınmasını sağladık. Bugün bazı işçilerimize izin verdik. Biriken az sayıda çöp var. Bunları da aldırarak çevrenin korunmasına ve vatandaşlarımızın daha temiz biri ortamda tatillerini geçirmelerini sağlayacağız” dedi.

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