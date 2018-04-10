-iptal edilen uçuk seferlerinin ekrana yansımasının görüntüler

-Uçuş yapan şirketlerin önünde uzun yolcu kuyrukları

-Grev kararı alan Ver.di sendikası üyelerinin eylemleri



( FRANKFURT ) - Uyarı grevleri hava ulaşımını vurdu- Lufthansa 800 uçuşu iptal etti- 90 bin yolcu grevden etkilendi FRANKFURT



- Almanya genelinde Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (ver.di) çağrısı üzerine bu gün yapılan "uyarı grevleri" nedeniyle hava ulaşımı başta olmak üzere çok sayıda hizmette aksaklıklar yaşandı. Almanya'nın Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarında görevli çok sayıda kamu çalışanı bu sabah grev sebebiyle işi bıraktı. Ancak söz konusu havalimanlarındaki seferler iptal olduğu için Leipzig, Hamburg ve Hannover havalimanları da grevden etkilendi. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, uyarı grevi nedeniyle 800 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Seferlerin iptalinden yaklaşık 90 binin üzerinde yolcunun etkilendiği Lufthansa'nın dışında uçuş yapan diğer şirketlerin uçuşları da yer hizmetlerinin uyarı grevinde olmasında dolayı da havaalanlarında uzun kuyruklar ve saatlerce uçuşlar gecikti. Günlük bin 400 uçuş gerçekleştirilen Frankfurt havaalanında uzun menzilli uçuşların inişine izin verilirken, kalkışlar da gecikmeler olacağı açıklandı. Uyarı grevi sabah 05'de başlayıp akşam 18.00'e kadar devam edecek. Frankfurt havaalanında yolcular uzun kuyruklar oluştururken, Ver.di sendikası üyeleri müzik eşliğinde taleplerini dile getirdiler. Uyarı Grevinden Türk Hava Yolları'nın yolcuları etkilenmedi. Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası, kamu çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde yaptığı uyarı grevleriyle işverene baskıyı artırmayı hedefliyor. Sendika, yaklaşık 2 milyon 300 bin kamu çalışanı için maaş ve ücretlere en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 zam talep ediyor.

