Uyarı anonsları zırhlı araçlarla yapıldı... Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

--sürücüler ve vatandaşların karayolları ekiplerine yardım etmesi

--trafik polisinin tuzlama çalışmaları

--ekiplerin çalışmarı

--zıhrlı araçalardan anonslar

--ropörtaj

--genel ve detaylar



( ŞIRNAK )- Zıhrlı araçlarla sürücüleri uyardılar- Trafik polisleri tuzlama yaptı-Beytüşşebap’ta hayat durma noktasına geldi. ŞIRNAK



- Zıhrlı araçlarla sürücüleri uyaran polisler zincir takın uyarısı yaptı. Trafik polisleri ise yolu açmak için karayolları ekiplerine yardım ederek tuzlama yaptı. Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bu gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı ilçe merkezlerinde ise 20 santimetre oldu. Etkili olan kar yağışına karşı önlem alan karayolları ekipleri ve özel idare ekipleri yolları açık tutmak için yoğun mesai harcadı. Trafik polisleri olası bir kazanın yaşanmaması için karayolları ekiplere yardım etti,sürücülerin zincir takmalarına yardım etti. Öte yandan Beytüşşebap ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler cadde ve sokaklarda ‘olası bir facianın yaşanmaması için dikkatli olalım zincirsiz araç kullanmayalım.’anonslarıyla vatandaşları uyardı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolda kalan araçları kurtarmaya çalıştı. Mehmet Öter adında bir vatandaş ise kepçenin kovasında ekiplere yardım etmenin vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.



‘’ sabahtan beri kar yağışı var ilçeye gelmek için köyden gelince kar yağışını gördük araçlar çıkamadı. Bizde mecbur vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Bu yüzden yardım ediyorum.’’dedi.

Sürücülerin ve vatandaşların kar’la mücadelesi kameralara yansıdı. Öte yandan ekiplerin çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. (SRD-)

