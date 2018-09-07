Uyanış filmi yapımcısına FETÖ’den 6,5 yıl hapis İzle



- FETÖ soruşturmasında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6,5 yıl hapse çarptırıldı. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan 'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başına silah dayanmış ve ailesinin öldürüldüğüne ilişkin görüntülere yer verilmesi ardından filmin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında FETÖ’den dava açılan Ali Avcı’nın yargılandığı dava kara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Avcı ile avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Ali Avcı, hakkındaki suçlamaları reddetti.Çektiği filmin tutuklanmasına gerekçe yapıldığını öne süren Avcı, “Dünyada ilk defa bir yönetmen, bir yapımcı çektiği filmden dolayı tutuklanıyor. Sinema bir kurgudur. Muhteşem yüzyıl dizisine yüz binlerce insan tepki gösterdi. Sonra dava açıldı. Verilen karar şuydu; Kurgu olduğundan dolayı takipsizlik verildi.

Burada 15 Temmuz’a karşı bir algı bir propaganda olduğunu reddediyorum. Filmin adı Uyanış sloganı bir milletin uyanışı. 49 tane lehime olan delil var. Tüm bunlara rağmen halen örgüt üyesi olarak yargılanmamı gerektirecek hiçbir delil ortaya konmamıştır. Yargıtay tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmamı gerektirecek 13 kriterden hiçbiri yoktur. FETÖ/PDY terör örgütü ile husumetli olduğuma, icralık olduğuma dair 5 delil vardır. 14 aydır tutukluyum neden tutuklandığımı kendime izah edemiyorum. Bütün çabam ve uğraşım alnıma sıçrayan bu lekeyi temizlemektir. Suç işlemedim, suçlu değilim, terörist hiç değilim. Size sunduğum 133 delille beraatimi talep ediyorum” dedi.

Avcı’nın ardından söz alan avukatları da müvekkillerinin FETÖ ile ilişkini olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini talep ettiler. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Avcı’yı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Mahkeme Avcı’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

