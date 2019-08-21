-CENAZE NAMAZINDAN GÖRÜNTÜ



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Gönen ilçesinde üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı. Gönen’de dedesini ağır yaralayan ve ninesinin ölümüne sebep olan Fettah S. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Fettah S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma ceza evine gönderildi. 80 yaşında boğazı kesilerek hayata gözlerini yuman Bedriye Kangal ise Gönen’in Bakırlı mahalle camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(OF-BD

