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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - ADANA Video

Üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - ADANA Video

- Polis ekiplerinin inceleme yapmasıÜvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde yürüyen Ali K'yi üvey oğlu H.S. pompalı tüfekle yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Ali K. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Polis ekipleri, taksiyle kaçan H.S'yi kısa sürede yakaladı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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