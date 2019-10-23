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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - İZMİR Video

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - İZMİR Video

- İzmir Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Binası Asayiş Şube Müdürlüğü - Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlının emniyet binasından çıkarılmasıÜvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) dün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan üvey kardeşi A.D'nin (19) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Zanlının, ilk ifadesinde daha önce de aralarında kavga yaşandığını, dün tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üvey kardeşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.Bayraklı ilçesinde, komşuları tarafından evinde bıçaklanmış halde bulunan Efe Can D. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri A.D'yi (19) gözaltına almıştı.

Polis Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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