Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı

Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı

-Olay yeri detaylar

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Pompalı Tüfek 

--Genel detaylar
--Güvenlik kamera detayı

( İZMİR )- O anlar kamerada İZMİR

- İzmir'de elindeki pompalı tüfekle berbere giren şahıs üvey kardeşini vurdu. Olayın ardından hemen bölgeden uzaklaşan şahıs güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay Yeşilyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Kerim S. ve Ali Ekber A. isimli iki üvey kardeş arasında önceki gün tartışma yaşandı. İki kardeşten Yusuf Kerim S., bir gün sonrada Yeşilyurt'taki berber dükkanına taksiyle geldi. Yanında getirdiği pompalıyla içeriye dalan Yusuf Kerim S., koltukta tıraş olan Ali Ekber A.'yı yaraladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ekber A., olay yerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Görüntülerde Yusuf Kerim S., taksiyle olay yerine gelerek elindeki pompalı tüfekle berber dükkanına giriyor ve üvey kardeşi Ali Ekber A.'yı yaralıyor. Saldırgan şahıs, daha sonrada dışarıya çıkıp bir elde havaya ateş ettikten sonra tekrar taksiyle uzaklaşıyor. Saldırı anında berber dükkanında bulunanlarda sağa sola kaçıyor. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis, üvey kardeşini vuran Yusuf Kerim S.'nin yakalanması için bir çalışma başlattı. (SY-HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı