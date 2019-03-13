Üvey babasını yaralayan genç: ” Pişmanım, isteyerek olmadı” Video

-Polis aracının gitmesi

-Adli tıp genel ve tabela görüntüsü



( ADANA )- Üvey babasını kafasına bıçak saplayan genç yakalandı ADANA



- Adana’da üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sağlayan İsmail Aslan kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 10 Mart Pazar günü Seyhan İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Aslan (24) üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile tartışmaya başladı.

Üvey babasından para isteyen Aslan, parayı alamayınca Kenan Mesut Sertkaya’ın kafasına ekmek bıçağı saplamıştı. Aslan daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sertkaya ise hastanede tedavi altına alındı. Polisleri fark edince kaçmak istedi anca yakayı ele verdi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üvey babasını kafasından bıçaklayan İsmail Aslan’ın Narlıca Mahallesi’nde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri mahalleye giderek Aslan’ı araştırmaya başladı.

Polisleri fark eden Aslan 27 Mayıs Caddesi üzerinde kaçtığı sırada kısa süren kovalamaca sonucunda yakayı ele verdi. İsteyerek olmadı Yakalanan Aslan Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolüne getirilen İsmail Aslan gazetecilerin sorularına,” Pişmanım isteyerek olmadı. Babam alkollüydü, bende pişmanım. Oda farkında zaten” yanıtını verdi. Aslan daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

