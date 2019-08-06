Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı

şüphelinin adliyeye sevki

Otobüs Terminali Cezaevleri Şehirlerarası Otobüs Hapis Cezası Açık Cezaevi 

-adliye detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 6 yıl önce hamile üvey annesini öldüren ve 2 kere yakalanmasına rağmen cezaevinden firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Olay, 2013 yılında Elazığ’ın Yurtbaşı Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli Fethi Ahmet G., tartıştığı hamile üvey annesi Derya Ö.'yü tüfekle ateş açarak öldürdü. Zanlı yakalanmasının ardından olay tarihinde yaşı 17 olması nedeniyle 15 yıl hapis cezası aldı. Cezasının bir kısmını çeken zanlı açık cezaevine nakledildi. Zanlı Sivas ve Elazığ'daki açık cezaevlerinden 2 kere yakalanmasına rağmen firar etti. Elazığ İl Jandarmaya bağlı ekipler, zanlı Fethi Ahmet G.'nin Elazığ şehirlerarası otobüs terminalinde çalıştığını öğrendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otogara operasyon düzenledi.
Jandarma Suç Araştırma Timinin’de (JASAT) destek verdiği operasyonda şüpheli, kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Bursa'da Korkutan YangınBursa'da Korkutan Yangın
Genç Hemşire Feci Şekilde Can VerdiGenç Hemşire Feci Şekilde Can Verdi
Lüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar VarLüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar Var
4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu
Balıkesirde Yolcu Otobüsü Alev AldıBalıkesirde Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı