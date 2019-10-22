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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Üvey ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiası - İZMİR

Üvey ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiası - İZMİR

- Olay yeri - Ekiplerin olay yerinde incelemelerde bulunmasÜvey kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiası - İzmir 'de üvey kardeşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Katil zanlısı gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşi tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi, yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) yardım istediğini duyan komşuları, eve girdiklerinde genci bıçaklanmış halde buldu.Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, olayın yaşandığı sıralarda evden çıktığı görülen Efe Can D'nin üvey kardeşi A.D'yi (19) arama çalışması başlattı.Bir süre sonra ekiplerce yakalanan A.D, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.Gencin cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akalan Cinayet 

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