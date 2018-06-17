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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Üşüyen çiftlerin nikahı canlı yayında yakılan sobanın yanında kıyıldı Haberi

- Üşüyen çiftlerin nikahı canlı yayında yakılan sobanın yanında kıyıldı Haberi

canlı yayında kılınan nikah

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-üşüyen engelli çifte tezek sobası yakılması
-çekilen halaylar
-damat röportaj
-kaymakam öztürk röportaj
-sanatçı aydın aydın röportaj
-sobadan detay görüntüler
-düğünden detay görüntüler

( VAN )- Kaymakam ve Başkan Vekili Öztürk, cübbe giyerek canlı yayında engelli çiftin nikâhı kıydı VAN

- Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilk kez cübbe giyerek TRT Kurdi canlı yayınında Serap Çelik ve Azat Karaman çiftinin nikâhını yakılan sobanın yanında kıydı. Başkale ilçesinde belediyesinin, Ramazan bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği konserde, vatandaşlar TRT Kurdi’nin de canlı yayınlan konserde sanatçıların seslendirdiği şarkılarla keyifli bir gece yaşarken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilk kez cübbe giyerek TRT Kurdi canlı yayınında Serap Çelik ve Azat Karaman çiftinin nikâhını kıydı. Başkale ilçesinde ikamet eden Azat Karaman ve Mardin’den Başkale’ye gelin gelen Serap Çelik TRT Kurdi televizyonunun canlı yayınında nikâh masasına oturdu. Nikâhtan önce Kaymakam Öztürk’ün kendisine “bir isteğin var mı” sorusuna “üşüyorum” cevap verince sahneye getirilen tezek ve gevenle tutuşturulan sobada genç çiftler ısındı. Çiftin nikâhını kıymak için ilk defa cübbe giyen Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, nikâhın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını gelin Serap Çelik’e teslim ederek genç çifte mutluluklar diledi. Kaymakam Öztürk, çifte Türk bayrağı hediye ederken, kendilerine ev müjdesi de verdi. Karaman ve Çelik, Öztürk’ün kıydığı ilk nikâhın kendilerine isabet etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Kaymakam Öztürk genç çiftin mutluluklarına ortak oldukları için sevindiğini belirterek, “Ben bu işe vesile olduğum için son derece mutluyum. Biz burada Başkale halkıyla birlikte milli birliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha tüm Türkiye’ye gösterdik. Bizler halkımız için buradayız. Böyle bir organizasyonu yapmayı hal bile edemiyorduk. Artık sokaklarımız cıvıl cıvıl. Halkımızla beraber gece geç saatlere kadar sokaklardayız. Allah huzurumuzu ve birliğimiz daim etsin. Genç çift kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.
Program Kaymakam Öztürk’ün vatandaşlarla birlikte halay çekmesiyle son buldu. (EE-ŞAK-
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