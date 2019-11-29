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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Usulsüzce sağlık raporu operasyonu zanlıları adliyede

Usulsüzce sağlık raporu operasyonu zanlıları adliyede

Şahısların adliyeye getirilmesi

Akalan Sağlık Raporu Dolandırıcılık 

-Adliye detay

( BİLECİK )- Bilecik, Bursa ve Eskişehir’deki 'Engel 11' operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi BİLECİK

- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüzce sağlık raporu alınması olayı ile ilgili yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.Geçtiğimiz günlerde Bilecik, Bursa ve Eskişehir’de usulsüz sağlık raporu alınması ile ilgili olarak 'Engel-11' isimli eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Üç ilde düzenlenen operasyonda, usulsüzce sağlık raporu alınması olayı ile ilgili 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 28 kişiden 21 kişi ilk ifadelerinin ardından serbest kalırken, geriye kalan A.F.T., S.Y., L.K., M.D., S.Ö., M.K. ve M.Y., bu sabah Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bilecik Adliye Sarayına getirildi.
Şahısların buradaki sorgusunun ardından mahkemeyle sevk edileceği öğrenildi.Öte yandan şahıslara ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik’ suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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