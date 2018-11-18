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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Usturaya kadın eli değdi...Berberler kadın, müşteriler erkek İzle

Usturaya kadın eli değdi...Berberler kadın, müşteriler erkek İzle

Röportajlar

Er Kadın Allah Estetik Irak 

-Tıraş yapılması
-Berber dükkanından görüntüler

( İZMİR -ÖZEL) İZMİR

- İzmir’in Balçova ilçesinde iki kadın, erkek berberliği yaparak kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösteriyor. Saç-sakal tıraşı yapan iki arkadaşın hedefleri ileride sadece kadınların çalışacağı erkek berberi açmak. Kadınlar, genelde erkek mesleği olarak bakılan pek çok mesleğe girmeye başlayarak her alanda kendilerini göstermeye devam ediyor. İzmir Balçova'da Meltem Özdoğan (46) ve Gülay Bircan (45) isimli iki arkadaş kadınların her alanda başarılı olabileceğini göstermek amacıyla erkek mesleği olarak görülen erkek berberi açtı. Burada saç-sakal tıraşı yapan kadın berberler ayrıca erkekler için manikür, pedikür gibi işlemleri de gerçekleştiriyor. "Amacımız ön yargıları kırmak" Kuaförlük mesleğine çıraklıktan başlayan ve yaklaşık 30 sene kadın kuaförlüğü yapan Meltem Özdoğan erkek berberliği konusu gündeme gelince biraz tereddüt yaşadıklarını ama eşlerinin destekleri ile bu tereddüdü aştıklarını söyledi.

Özdoğan, ’’Eşlerimiz bizlere destek olarak yapabileceğimize inandırdılar. Saç-sakal tıraşına ek olarak manikür ve pedikür de yapıyoruz. Kadınlarda pedikür görsel, estetik olarak biliniyor ama erkeklerde bir ihtiyaç. Erkekler saç-sakal konusunda ilk başta tedirgin oturuyorlar ama daha sonra bu tedirginlikleri geçiyor ve memnun kalkıyorlar berber koltuğundan’’ dedi.
Müşterilerden güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Özdoğan, "Kadın kuaförü işletenlerin yüzde 95’i erkek. Bir kadın erkeğe saçını kestirip fön çektirebiliyorsa, erkek de kadına tıraş yaptırabilir. Bizim amacımız buna benzer ön yargıları yıkmak" diye konuştu.
Muhasebeciliği bıraktı erkek berberi oldu Erkek berberliği yapmadan önce çeşitli büyük şirketlerde muhasebecilik ve idarecilik yapan Gülay Bircan ise iş yerini yeni açtıklarını belirterek, "'Eşimi göndermem' diyen, ya da tıraş olmayı düşünüp 'acaba güzel olur mu' diye çekinen bir çok müşterimiz berber koltuğundan kalktıktan sonra ve yapılan işi görünce dükkandan güzel şekilde ayrılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bizim burada amacımız kadının her alanda başarılı olabileceğini göstermek. Biz kadınlar erkeklere göre daha disiplinli çalışıyoruz. Meltem arkadaşımın bir hayali var, inşallah onu da yapacağız. Sadece kadınların çalışacağı bir erkek berberi açmak istiyoruz. Bir kadın gerçekten istiyorsa yapamayacağı iş yok" dedi.

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