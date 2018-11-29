Üstüne yatak düşmesinden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada



- Çanakkale'de etkili olan rüzgarın etkisiyle bir binanın 3’ncü kattaki bir balkondan o esnada kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne çift kişilik yatak düştü. Çanakkale’de şiddetli fırtına etkili oluyor. Çanakkale’de yolda yürüyen bir kişinin hemen ayaklarının önüne çift kişilik yatak düştü. İsmetpaşa Mahallesi Eski Havra Sokak’ta bir binanın 3’ncü katında balkona bırakılan çift kişilik yatak, rüzgarın etkisiyle balkon korkuluklarını aşarak aşağı düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş yatağın üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

