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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Üstüne basılan etlere el konuldu - İSTANBUL

Üstüne basılan etlere el konuldu - İSTANBUL

- Ekiplerin denetimden görüntüler - Et ve sakatatlardan görüntüler - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın açıklaması - Operasyon anına ait görüntülerÜstüne basılan etlere el konuldu - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün bir televizyon kanalında yayınlanan haberde, yere atıldığı ve üstüne basıldığı görülen yaklaşık 400 kilogram ete imha edilmek üzere el koydu - Ekiplerin görüntülerdeki aracın plakası ve etin üstüne basan kişinin kıyafetinden, söz konusu etlerin izini bulduğu öğrenildiİSTANBUL (AA) - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon kanalında yayınlanan haberde yere atıldığı ve üstüne basıldığı görülen yaklaşık 400 kilogram ete imha edilmek üzere el koydu.Alınan bilgiye göre, dün bir televizyon kanalında yayınlanan haberi ihbar kabul eden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir araçtan yere atılan ve taşıyan kişinin üstüne bastığı etleri, sofralara ulaşmadan bulmak için çalışma başlattı.Etin taşındığı aracın plakasından ve görüntülerdeki kişinin kıyafetinden yola çıkan ekipler, söz konusu etlerin Fatih Aksaray'daki bir kasap dükkanında olduğunu tespit etti. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın koordinesinde söz konusu kasap dükkanını denetleyen ekipler, kaçak olduğu ve hijyenik koşullarda taşınmadığı belirlenen yaklaşık 400 kilogram sakatata el koydu.Ürünleri imha etmek üzere alan ekipler, iş yeri sahibi ve etlerin taşındığı aracın sürücüsü hakkında işlem yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirtti.
"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir." diyen Karaca, tüketicilerin gördükleri olumsuzlukları ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirmeleri halinde, denetim ve kontrollerin ardından bilgilendirildiklerini söyledi.

Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıdanın teminatı olduğunu dile getirerek, gıdanın çiftlikten sofraya kadar bütün aşamalarını kontrol ettiklerini vurguladı.

Televizyon Kaçak Bild Trol 

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