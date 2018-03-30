'Üstün vasıflı' sığırlar dünyaya geldi

-Yeni doğan buzağılardan görüntü

-detaylar



( SİVAS -HD) SİVAS



- Türkiye’de yetiştirmek için yurt dışından getirilen 'üstün vasıflı' sığırlardan gerçekleştirilen embriyo transferi ile döllenen yerli sığırların ilk 'üstün vasıflı' yavruları dünyaya geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye’de üstün vasıflı sığır yetiştirmek için 2016 yılında çalışmalarına başlanılan, ilk etapta yurt dışından getirilen özel embriyolara sahip damızlık sığırlar ile embriyo transferi gerçekleştirilen yerli sığırların ilk yavruları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Sivas’ın Ulaş ilçesi ve Bursa’nın Karacabey ilçesindeki merkezlerde dünyaya gelmeye başladı.

Türkiye’de üstün vasıflı damızlık sığır taleplerinin karşılanması amacıyla geliştirilen projede sütçü, etçi ve kombine ırklardan oluşan damızlık sığırlar ithal edildi. Bu sığırlardaki embriyo transferi 2017 yılı içerisinde gerçekleşti. TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde bugüne kadar 26 baş üstün vasıflı buzağı dünyaya geldi. Vali Gül buzağıları inceledi Sivas Valisi Davut Gül, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesini ziyaret ederek, Türkiye’nin ilk üstün vasıflı buzağılarını inceledi. Burada yetkililerden bilgi alan Gül, Sivas'ta hayvancılığın gelişmesi adına önemli bir çalışmanın hayata geçtiğini belirterek, “Türkiye sadece savunma sanayisinde değil hayvancılıkta da önemli atılımlar gerçekleştiriyor” dedi.

Yeni doğan buzağıları seven Gül, hayvan sağlığının önemine de vurgu yaparak, bu konuda hassas olunmasını da istedi.

