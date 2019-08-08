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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ustasından uyarı: Merdiven altı bıçakçılarına dikkat

Ustasından uyarı: Merdiven altı bıçakçılarına dikkat

Bıçak ustası konuşması

Bıçakçılık Hayvan 

-Bıçak bilemekten detay
-detaylar

( SİVAS -ÖZEL)- Sivaslı bıçak ustası Mustafa Argut, merdiven altı bıçakçılarının çoğaldığını ve bıçakları iyi bileyemediklerini belirterek kurban kesecek vatandaşları uyardı SİVAS

- Sivaslı bıçak ustası Argut, merdiven altı bıçakçılarının çoğaldığını ve bıçakları iyi bileyemediklerini belirterek kurban kesecek vatandaşları uyardı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Bıçaklarını bileyletmek ve yeni bıçaklar almak isteyen vatandaşlar bıçakçılara akın ediyor. Yaklaşık 40 yıldır bıçak ustası olan ve Kangal iş hanında bıçakçılık yapan Sivaslı bıçak ustası Mustafa Argut, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Argut, merdiven altı bıçakçılarının çoğaldığını ve bu kişilerin bıçakları kötü bilediğini ve kullanılmaz hale getirdiklerini söyledi.

Argut, bıçaklarını bileyletmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak merdiven altı bıçakçılarına değil, işinde usta olan bıçakçılara gidilmesi gerektiğini belirtti.
“Kurban edilen hayvanın kesilecek yerini ıslatın” Argut, kurban kesecek vatandaşlara tüyo vererek, hayvanın kesilecek yerinin ıslatması bıçağın rahat kesmesini sağladığını söyleyerek “İyi bilenmemiş bıçak kesmez. Kesmeyince de alttaki hayvan acı çekecek. Hızlı yapmak var birde yavaş yapmak var. Bıçak bir anda hızlı kesecek ki o hayvan kesildiğini hissetmesin. Kurban kesecek arkadaşlar ilk önce usta tercihi yapacaklar. Hayvanı kesmeden önce boynunu iyi gerdirecek boynunu ıslatacak. Çoğu bilmez bir tüyo vereyim. Kesecekleri noktayı ıslatacaklar ki bıçak kaydırmasın kesimini kolaylaştırsın “ dedi.
Merdiven altı bıçakçılarına dikkat! Argut, vatandaşların merdiven altı bıçakçılarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak “Kurban Bayramı yaklaştığı için bıçak bileyen çok çoğaldı. Merdiven altı bıçakçılar diyoruz. Merdiven altı kasapları gibi veya merdiven altı et çekenler gibi birde merdiven altı bıçakçılar çıktı. Lütfen dikkat edin bıçaklarınıza. Onlar bıçak bilemeyi bilmiyor. Bıçakların ağzını yakıyor. Çok inceltiyor. Bıçaklarınızı çalışamaz hale getiriyor. Kimide hiç bilemiyor. Yüzünü parlatıp veriyor. Bu konuya çok dikkat edin“ şeklinde konuştu.

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