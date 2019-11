Usta tasarımcılar Beyoğlu’nda ‘Ev Dekorasyonu’ etkinliğinde buluştu

-Organizasyon Direktörü ile röp.

-Tramvaydan görüntüler

-Başkan Yıldız’ın vatandaşlara fotoğraf çekmesi

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda birbirinden değerli markalar ve tasarımcıları buluşturan Maıson Françaıse Back to Home (Ev Dekorasyonu) etkinliği başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, etkinliğe dikkat çekmek için, tasarımcılar tarafından dekore edilen tarihi nostaljik tramvay ile İstiklal Caddesinde tur atarak vatandaşı selamladı. Beyoğlu Belediyesi’nin himayesinde Tomtom Sokakta düzenlenen Maıson Françaıse Back to Home (Ev Dekorasyonu) etkinliği başladı.

Birbirinden değerli markalar ve tasarımcıları Beyoğlu’nda buluşturan etkinliğin açılışı tasarımcılar tarafından dekore edilen tarihi nostaljik tramvayın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği özel seferle yapıldı. Etkinliğin açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dekore edilen nostaljik tramvayla İstiklal Caddesi'nde vatandaşları selamladı. Dekore edilen tramvay ile fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere Başkan Yıldız kendi elleriyle fotoğraf çekti. Turistlerin kendisi ile fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan Başkan Yıldız, turistlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Dört gün sürecek Maison Française işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte; iç mimari, dekorasyon, mobilya, aksesuar ve teknoloji markaları ikinci kez bir araya getirildi.

Dört gün sürecek etkinlikte ziyaretçiler yeni keşifler, alışveriş imkanı ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulan etkinlik takvimiyle uluslararası platformda bir deneyim yaşama imkanı bulacak. Etkinliğin Beyoğlu açısından çok önemli olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Şuanda tarihi tramvayımızda dekorasyon, iç mimari, ev süslemesi konusunda bir çalışma yapıldı. Medeniyetimiz her şeyden önce zarafete, inceliğe, tezyinata önem veren bir anlayış. Burada tasarımcılar ile beraber bu farkındalığı oluşturmak; süslemenin insan ruhuna olan etkisini ve pozitif yöndeki katkısına bir katkı sunmak istedik” diye konuştu.





