Usta oyuncu Perihan Savaş: “Sezer, zorla baba korkusuyla oynardı”

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( İSTANBUL )-Usta oyuncu İzzet Günay: "Çok ucuza çalıştırıldık, çok kullanıldık"- Üsküdar’da Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleyişleri'nin konukları Perihan Savaş ve İzzet Günay oldu İSTANBUL



- Pelin Çift'in sunumuyla gerçekleştirilen Yeşilçam Söyleşilerine konuk olan sanatçılar Perihan Savaş ve İzzet Günay, anılarını anlattı. Sanatçı İzzet Günay, “Çok ucuza çalıştırıldık, çok kullanıldığımızı size itiraf edebilirim” derken, Perihan Savaş ise, Yeşilçam'da "Sezercik" rolüyle ünlenen Sezer İnanoğlu'nun babasının zoruyla filmlerde oynadığını söyledi.



Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleyişleri’nin bu haftaki konukları Türk Sineması’nın önemli isimleri Perihan Savaş ile İzzet Günay oldu. Yeşilçam'ın iki yıldızı, Pelin Çift’in sorularını yanıtlayarak, anılarını anlattı. “Çok ucuza çalıştırıldık, çok kullanıldığımızı size itiraf edebilirim” Yeşilçam'a emek veren usta isim İzzet Günay, anılarını paylaşarak, “Bugün meşhur bir oyuncuyu söyleyin benim yaşımda onun bütün hayatı boyunca yüz, yüz elli filmde kazanmadığı parayı bugün bir oyuncu bir senede kazanıyor. Çok ucuza çalıştırıldık. Çok kullanıldığımızı size itiraf edebilirim. Ama öyle bir dönemdi. Keşke bizim kalbimize, gönlümüze yatan bir rol olsa da oynasak. Oyuncu hep oynamak ister aslında. Ama ben açıkçası bir şey beklemiyorum. Her kes dedikodu yapıyor. Bekliyorlar da iş gelmiyor diye. Bilmiyorum belki bekleyen arkadaşlarımız vardır ama oyunculuk böyle bir şey fazla beklerseniz, fazla bir şey çıkmaz. Ben mesela üniversite okumadım, benim üniversitem tiyatrodur. Çok şey öğrendim. Çok bilgili, çok iyi oyuncularla bir arada çalıştım. Hayattaki başarını sırrı kendinizden bilgili, özeneceğiz insanlarla bir arada yaşamak” dedi.

“Sezer, zorla baba korkusuyla oynardı” Söyleşiye katılan Perihan Savaş da Türk Sineması'ndaki kariyerini, yaşadığı hatıraları sevenleriyle paylaştı. Yeşilçam'da "Sezercik" rolüyle ünlenen Sezer İnanoğlu ile oynadığı filmlerin setlerini anlatan Perihan Savaş, “Eğer yeteneği varsa, bir çocuk da bunu istiyorsa tabi ama çok minik de değil. Hani şimdi bakıyorsunuz. Çok küçük yaşlarda 3 yaşında 4 yaşında başlamış. Sezercik o zaman 7 yaşındaydı. Okula da başlamış başlamıştı zaten. Daha küçükten de başlamıştı. Ne zaman küçük çocuklar filmlerde oynuyorlar. Büyüdükleri zaman yapmıyorlar bu işi. Çünkü bıkıyorlar istemiyorlar. Mesela Sezer de hep babasının zoruyla filmlerde oynamıştır . Çok ağlardı çocuk, ben bilirim. Gidip orada top oynamak, misket oynamak isterdi. Bağırırdı babası da çabuk sete yönetmen seni çağırıyor. Çocuk yazık ağlaya ağlaya gelir. Zorla baba korkusuyla oynardı. Çok acı bir şey tabi. Ama çocuk oyuncu lazım değil mi? Tabi lazım ama doğru ve düzgün projelerde ve az olması kaydıyla” şeklinde konuştu.



