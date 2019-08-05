Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’a sürpriz doğum günü Haberi

-erdal Özyağcılar röp



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum’da tatil yapan usta oyuncu Erdal Özyağcılar’a ailesi tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. 71 yaşına giren usta oyuncu hayattaki en büyük hediyesinin torunları olduğunu ifade etti.

Bodrum’da tatil yapan usta oyuncu Erdal Özyağcılar ailesi ile birlikte Gündoğan’da bulunan Şehmuz Usta restoranda akşam yemeği yedi. Yemek sonrası Özyağcılar’ın eşi ve kızları usta oyuncaya sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti. Özyağcılar, bir anda karşısında doğum günü pastasını görünce şok oldu. 71 yaşına giren Özyağcılar, yılların nasıl geçtiğini bilmediğini belirterek, “Yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Yeni yaşım, yeni güzellikler getirsin. Yaşamak ileriye dönük bir olaydır. Hep ileriye dönük planların olması lazımdır. İleriye dönük heyecanın olursa hiçbir zaman yaşlanmazsın. Doğum günü mumlarını üflediğimde oğlum, torunlarım ve eşim için iyi dileklerde bulundum. Hayattaki en büyük hediyem iki torunum” ifadelerini kullandı.

