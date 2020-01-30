Usta kemancı Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Türkiye’de herkesin dilinde dolaşan “Ankara’nın bağları” yani esas adı olan “ip attım ucu kaldı” şarkısını derleyen usta kemancı Seyit Çevik (80), memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Seyit Çevik, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir hastanede hayatını kaybetti. Çevik, memleketi Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki Merkez Camisinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çevik'in yakınları tören öncesinde gelen taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, CHP Milletvekili Ahmet Önal, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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