Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyor - ORDU

Üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyor - ORDU

- Yıkım çalışmalarının drone ile çekilmiş görüntüleri Ordu 'da üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyorORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımı devam ediyor.Kirazlimanı Mahallesi'nde, 17'şer kat ve 3 blok olarak planlanan inşaat halindeki binaların 11 Şubat'ta başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.Çalışmalar kapsamında vinç yardımıyla inşaat halindeki binaların üzerine 6 iş makinesi çıkarıldı.Polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmada, bloklardaki 5 kat yıkıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaların Kıyı Kanunu'na aykırı durumunun söz konusu olduğunu belirterek "Halkımızın sahillerden faydalanma hakkı ortadan kaldırılıyordu. Biz bu çalışma ile bunu önlemiş olduk." dedi.
Güler, binaların yıkımını yaparak diğer illere örnek olduklarını da kaydetti.
Ordu 'da 11 Şubat'ta, inşaat halindeki binaların Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ordu İdare Mahkemesinin verdiği yıkım kararı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gelmişti. 3, 10 ve 12'nci katları tamamlanan üç yapının yıkımına başlanmıştı.

İş Makinesi Muhabir Güvenlik Önlemi Zabıta Yıkım Çalışmaları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı