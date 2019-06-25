Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Kamera Üst Geçit Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Başkent’te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçite çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü. Edinilen bilgilere göre. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir caddesinde büfenin önünde bekleyen H.Ö. isimli kadının üzerine yoldan geçen vinçin üst geçide çarpması sonucu, kopan parçalar kadının üzerine düştü. Parçaların etrafa saçılması sonucu bir araçta zarar gördü. Kadının yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. H.Ö sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite hastanesine kaldırıldı. Cadde yarı zamanlı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kontrollü geçiş sağladı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Öte yandan kazanın gerçekleştiği yerde bulunan büfenin güvenlik kameralarına o anlar saniye saniye yansıdı. (MKM-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı