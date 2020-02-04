Üst geçitte intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

-şahsın aşağı sarkması

-bağırması

-aşağı indirilmesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Silivri’de D-100 karayolu üzerinde bir şahıs üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Olay, saat 16.30 sularında D-100 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Üst geçide çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahıs, üst geçitten kendini aşağı sarkıtarak etrafa bağırmaya başladı.

Şahsı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, karayolu üzerinde araç trafiğini durdurdu. Vatandaşların ve polis ekiplerinin telkinleriyle atlamaktan vazgeçen şahıs, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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