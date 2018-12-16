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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Üst geçitte böyle intihar etmek istedi...İntihara teşebbüs eden kadını polis ekipleri kurtardı Haberi

Üst geçitte böyle intihar etmek istedi...İntihara teşebbüs eden kadını polis ekipleri kurtardı Haberi

Kadının üst geçit üzerinde görüntüsü

İlk Müdahale Kadın Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kadını polis ekiplerinin yukarı çekmesi
-Kadına 112 ekiplerinin müdahalesi ve ambulansa konulması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Yenipervane Mahallesi'nde gerçekleşen olayda üst geçide intihar etmek için çıkan kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi Kocasinan Bulvarı'ndaki üst geçitte gerçekleşti. Bunalıma giren S.A. (42) Kocasinan Bulvarında bulunan üst geçide çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de üst geçidin altında güvenlik önlemi aldı. Köprüden atlamak isteyen S.A. daha sonra polisin ikna çabaları sonucunda yukarı çekilerek kurtarıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yol da tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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