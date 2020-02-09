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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Üst geçitlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor İzle

Üst geçitlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor İzle

Trafikten görüntü

Uzunlu Üst Geçit Buz Sarkıtları Kar Yağışı Irak 

-Sarkıtlardan görüntü
-Köprüden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışı ve soğuk havanın ardından şehrin yüksek kesimlerindeki yerlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda olan buz sarkıtları yoldan geçen araçları da etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağışlı ve soğuk hava kent genelinde etkili oluyor. Önceki gece ve dün gündüz saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı derecesinin eksi altına düşmesinden dolayı üst geçitlerin demirlerinde buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtlarının boy uzunluğu 50 santimetre Sarıyer’de bulunan Hacı Osman Bayırı Caddesindeki bir üst geçitte görülen yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki buz sarkıtları ise trafikte tehlike oluşturuyor.
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