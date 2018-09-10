Üst geçit ayağına çarpan tır hurdaya döndü: 1 yaralı



- Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Samsun istikametinde yapımı devam eden kavşakta tır kazası meydana geldi. Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü üst geçit ayağına çarparak durabildi. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza Tosya ilçesi D-100 karayolu Samsun istikametinde yapımı devam eden Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.Y. (40) idaresindeki 34 BZ 9017 plakalı tır, sürücüsünün yağmurlu asfaltta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit ayağına çarparak durabildi. Hurdaya dönen tırdan, sürücü yaralı olarak kurtuldu Yapımı devam eden üst geçitin ayağına çarparak durabilen tır hurda yığınına döndü. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tır sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahelesi kaza yerinde yapılan tır sürücüsü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

