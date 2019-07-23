Üst geçidin altından geçiyorlar Haberi

-Vatandaşların yoldan yolun karşısına geçmesi

-Seyir halinde olan otomobillerin arasından geçen yayalar

-Yayalar ve vatandaşlarla röp



( TOKAT - ÖZEL) TOKAT



- Tokat'ta şehir merkezinde ana cadde üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayarak altından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar hayatlarını tehlikeye atıyor. Türkiye genelinde uygulamaya sokulan 'öncelik yayanın' projesiyle birlikte sürücüler yaya geçitlerinde geçiş hakkını yaya vatandaşlara vermeye başladı.

Yapılan trafik denetimleriyle önceliği yayaya vermeyen sürücülere cezai işlemler de uygulanıyor. Bazı yayaların ise kendilerine tahsis edilen yaya geçitleri, üst geçitler ya da yaya geçitlerini kullanmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Tehlikeli anların yaşandığı Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan üst geçit de bu zor anların yaşandığı noktalardan birisi olarak göze çarpıyor. Geçidin hemen altından akan yoğun trafiğe rağmen karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar tehlikeye davetine çıkarıyor. Genelde vatandaşlar merdiven çıkmak istemediği için yaya üst geçidini kullanmadığı savunmasının yaparken, bir yaya ise "tehlike soyadımız" şeklinde ifadeler kullandı.

