Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Üst geçidin altından geçiyorlar Haberi

Üst geçidin altından geçiyorlar Haberi

Tokat'ta yaya üst geçidini kullanmayan vatandaşlar

Üst Geçit Osmanpaşa 

-Vatandaşların yoldan yolun karşısına geçmesi
-Seyir halinde olan otomobillerin arasından geçen yayalar
-Yayalar ve vatandaşlarla röp

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta şehir merkezinde ana cadde üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayarak altından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar hayatlarını tehlikeye atıyor. Türkiye genelinde uygulamaya sokulan 'öncelik yayanın' projesiyle birlikte sürücüler yaya geçitlerinde geçiş hakkını yaya vatandaşlara vermeye başladı.
Yapılan trafik denetimleriyle önceliği yayaya vermeyen sürücülere cezai işlemler de uygulanıyor. Bazı yayaların ise kendilerine tahsis edilen yaya geçitleri, üst geçitler ya da yaya geçitlerini kullanmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Tehlikeli anların yaşandığı Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan üst geçit de bu zor anların yaşandığı noktalardan birisi olarak göze çarpıyor. Geçidin hemen altından akan yoğun trafiğe rağmen karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar tehlikeye davetine çıkarıyor. Genelde vatandaşlar merdiven çıkmak istemediği için yaya üst geçidini kullanmadığı savunmasının yaparken, bir yaya ise "tehlike soyadımız" şeklinde ifadeler kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Düzcede Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorDüzcede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Şehit Binbaşıya Son GörevŞehit Binbaşıya Son Görev
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı