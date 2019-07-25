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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Üst geçidin altından geçenlere uyarı Haberi

Üst geçidin altından geçenlere uyarı Haberi

Tokat'ta yaya üst geçidini kullanmayan vatandaşlar

Trafik Kuralları Üst Geçit Osmanpaşa 

-Trafik ekiplerinin yayaları uyarması
-Kameralara yansıyan anlar
-Yayaların üst geçitleri kullanmak istemediklerini ifade etmesi

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta şehir merkezinde ana cadde üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayarak altından yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları trafik ekipleri uyardı. Türkiye genelinde uygulamaya sokulan 'öncelik yayanın' projesiyle birlikte sürücüler yaya geçitlerinde geçiş hakkını yayalara verirken, üst geçitleri kullanmayan yayalar ise trafik kurallarını ihlal ediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bulunan yaya üst geçidi yerine altından geçmeyi tercih ederek can güvenliklerini tehlikeye atan yayaların basında yer almasının ardından trafik ekipleri uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaya üst geçidi altına uygulama yaptı. Vatandaşlara broşür dağıtan trafik ekipleri üst geçitleri kullanmak istemeyen vatandaşları yaya geçitlerine yönlendirdi. Yaya üst geçidini kullanmayan vatandaşların birçoğu kestirme olduğu, merdiven çıkmak istemedikleri için trafikte araçların arasında geçmeyi tercih ettiğini kaydetti.

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