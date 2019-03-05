Üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmek istedi canından oldu

-Yayaya sağlık ekiplerinin müdahalesi (cep telefonu)

-Olay yerinden detay

-çarpan araç detay

-Sürücü Ramazan A. detay

-İşitme cihazı

-Üst geçit ve kaza yeri

-Sürücünün polis merkezine götürülüşü



( ANTALYA - ÖZEL)- Ölüm üst geçite 50 metre kala geldi- İşitme cihazı kullanan yaya üst geçide 50 metre mesafede otomobilin altında kaldı- 50 metre uzağındaki üst geçidi kullanmayan yaya, hastanede hayatını kaybetti- Kaza sonrası aracın üzerinde yayaya ait işitme cihazı, polis ekipleri tarafından muhafazaya alındı ANTALYA



- Antalya’da, işitme cihazı kullanan ve 50 metre uzağındaki üst geçidi kullanmayıp karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobilin üzerinde bulunan işitme cihazı polis tarafından teslim alındı. Kaza, öğlen 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın caddesi üzerinden yaya olarak gelen Ali Günay (80), 50 metre uzağındaki üst geçidi kullanmayıp, karşıdan karşıya geçmek istedi. Şahsa, bu sırada Alanya’ya gitmekte olan Ramazan A. yönetimindeki 07 ACY 902 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ali Günay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Ali Günay, kaldırıldığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafik kısa süreliğine tek şeritten verilirken, hasar gören araç üzerinde inceleme yapan ekipler Ali Günay'a ait bir adet işitme cihazı buldu. Cihaz muhafazaya alınırken, polis kazaya karışan araç sürücüsü Ramazan A.’yı, ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

